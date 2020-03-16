Экономика

19:31 16.03.2020

Грузинский лари продолжает обвальное падение, преодолел психологически важную отметку в 3 лари/$1

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Грузинский лари продолжает обвальное падение, преодолел психологически важную отметку в 3 лари/$1

Курс грузинской национальной валюты - лари к доллару США после более чем недельного падения преодолел психологически важный рубеж в 3 лари/$1: в понедельник Национальный банк страны установил официальный курс на 17 марта на уровне 3,0118 лари/$1.

С 6 марта, когда лари стал резко снижаться, его падение составило 7,9%, в понедельник относительно пятницы курс снизился на 2,1%, несмотря на осуществленную в тот день Нацбанком первую с ноября 2019 года интервенцию - на валютном аукционе было продано $20 млн.

Резкое ускорение падения лари в Национальном банке объясняют значительно возросшей в последние дни неопределенностью на международном и внутреннем рынках, которая, по оценке регулятора, отражается и на валютном курсе.

Между тем, в Нацбанке заявляют, что готовы при необходимости использовать "все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен".

На 18 марта запланировано очередное заседание комитета монетарной политики Нацбанка Грузии, на котором будет рассмотрен вопрос о ставке рефинансирования.

Как сообщалось, Нацбанк Грузии с сентября 2019 года начал ужесточать монетарную политику для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса лари. В связи с этим ставка рефинансирования, составлявшая 6,5%, была повышена четырежды - до 9% годовых.

Чтобы сдержать обесценивание нацвалюты, регулятор осуществлял также интервенции на валютном рынке, а с 1 октября снизил и минимальные резервные требования к привлекаемым коммерческими банками средствам в иностранной валюте с 30% до 25%.

В результате предпринятых мер, лари, официальный курс которого в прошлом году несколько раз бил исторические антирекорды, приближаясь к уровню 3 лари/$1, на начало 2020 года составлял 2,8661 лари/$1 и к 6 марта укрепился до 2,7735 лари/$1. Однако после этого он начал резко падать.

Грузинский лари был введен в обращение 2 октября 1995 года, тогда курс к американской валюте был установлен на уровне 1,3 лари/$1.

Теги: #грузия #валюта #курс
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