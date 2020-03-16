Столичная власть просит Кабмин и налоговую службу рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса на 2 месяца - Кличко

Киевский городской совет готовит проект решения относительно механизмов для временного освобождения предпринимателей предприятий от уплаты местных налогов, также столичная власть просит правительство рассмотреть введение налоговых каникул для бизнеса на 2 месяца, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Друзья! Мы понимаем, что в условиях строгих ограничений, введенных в Киеве, в сложной ситуации оказывается и бизнес. Вынужденно прекращают работу многие предприятия и учреждения. Городские власти этот факт остро беспокоит. Мы уже готовим проект решения Киевсовета о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов", - заявил Кличко в видеообращении, опубликованном на странице в Фейсбуке..

Мэр отметил, что речь идет о налоге на землю, налог на недвижимость и единый налог.

"Мы обращаемся в Верховную Раду о необходимости принятия парламентом решения об освобождении работодателей от единого социального взноса. И возможности для предприятий предоставления дополнительных отпусков сотрудникам и начисления и выплаты зарплаты вынужденно отстраненным работникам", - добавил Кличко.

Кроме того, столичная власть обратилась к правительству и налоговой службе с просьбой рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса сроком на 2 месяца.