Минфину поручено провести переговоры с МВФ и другими партнерами о помощи Украине для преодоления последствий коронавируса - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает Министерству финансов провести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) и другими партнерами о предоставлении помощи стране для преодоления последствий коронавируса.

"Министерству финансов - провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса", - сказал он в своем видеообращении в понедельник, опубликованном на его странице в Facebook.