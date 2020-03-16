Экономика

17:57 16.03.2020

Сервис быстрой доставки Glovo фиксирует увеличение заказов из аптек и супермаркетов на фоне карантина

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Сервис быстрой доставки Glovo фиксирует увеличение заказов из аптек и супермаркетов на фоне карантина

Международный сервис курьерской доставки товаров Glovo отмечает в Украине увеличение заказов в баблах "Аптеки" и "Супермаркеты".

"Несмотря на новости в медиапространстве и ситуацию в стране, как и раньше, количество заказов через приложение продолжает увеличиваться. Учитывая, что карантин объявлен 11 марта, еще рано говорить о качественных изменениях в динамике роста количества заказов, но мы уже наблюдаем изменения в спросе - особенно быстро растет число заказов в баблах "Аптеки" и "Супермаркеты". Значительно вырос и средний чек заказа в этих категориях", - сообщили в Glovo агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В сервисе отмечают, что компания продолжает работать в обычном режиме, но с усиленными предупредительными мерами для курьеров, партнеров и пользователей: закупка и распространение защитных масок и дезинфицирующих средств среди курьеров, размещение антисептических средств в учреждениях и Glovo-центрах, минимальный контакт с продуктами и наличие бесконтактной доставки заказов.

"Мы продолжаем работать для удовлетворения потребностей пользователей сервиса и поддержки наших партнеров в существующих условиях. Несмотря на введенные в стране меры, мы готовы к увеличению спроса на наши услуги и рост количества заказов", - добавили в Glovo.

Международный сервис доставки Glovo (Испания) заработал в Киеве в октябре 2018 года.

Согласно информации на сайте Glovo, в настоящее время сервис также доступен в 17 городах: Киеве, Вишневом (Киевская обл.), Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Чернигове, Черкассах, Херсоне, Житомире, Сумах, Ивано-Франковске и Черновцах.

Теги: #коронавирус #glovo #доставка
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