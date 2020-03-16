Экономика

17:46 16.03.2020

Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

1 мин читать
Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 26,7 грн/$1 с 26,205 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

По их данным, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,68-26,72 грн/$1.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке в этот день курс гривни несколько снизился – до 26,58-27,48 грн/$1 (купля-продажа) с 26,02-26,65 грн/$1 в минувшую пятницу вечером.

На "сером" рынке курс гривни ниже - 27,26-27,47 грн/$1. Банки также снизили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank - 26,91-27,69 грн/$1 (купля и продажа), у ПриватБанка – 26,9-27,75 грн/$1, у Ощадбанка – 26,5-27,5 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 26,5-27,5 грн/$1.

Нацбанк Украины также снизил официальный курс нацвалюты на 17 марта - до 26,5249 грн/$1 с 26,089 грн/$1 на 16 марта.

Кроме того, по данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 16 марта упал до 26,43 грн/$1 с 26,07 грн/$1 днем ранее.

Теги: #курс #межбанк #гривня
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:17 13.03.2020
НБУ за эту неделю продал на межбанке $981,60 млн в поддержку гривни

НБУ за эту неделю продал на межбанке $981,60 млн в поддержку гривни

14:45 12.03.2020
НБУ: планы вводить валютные ограничения отсутствуют, резервов для сглаживания колебаний достаточно

НБУ: планы вводить валютные ограничения отсутствуют, резервов для сглаживания колебаний достаточно

19:54 11.03.2020
НБУ в среду увеличил интервенции в поддержку гривни до около $350 млн

НБУ в среду увеличил интервенции в поддержку гривни до около $350 млн

19:09 11.03.2020
Курс гривни на межбанке в среду снизился до минимума с июля-2019

Курс гривни на межбанке в среду снизился до минимума с июля-2019

09:38 11.03.2020
Доллар теряет 1,3% в паре с иеной на фоне новой волны ухода от рисков

Доллар теряет 1,3% в паре с иеной на фоне новой волны ухода от рисков

10:27 10.03.2020
Курс гривни в обменниках упал до минимума с августа прошлого года

Курс гривни в обменниках упал до минимума с августа прошлого года

09:37 10.03.2020
Курс доллара растет к большинству основных валют, иена теряет более 2% к доллару

Курс доллара растет к большинству основных валют, иена теряет более 2% к доллару

10:49 07.03.2020
Fitch ожидает ослабления гривни в 2020г и роста ВВП на 3,5%

Fitch ожидает ослабления гривни в 2020г и роста ВВП на 3,5%

18:46 04.03.2020
Бизнес ожидает от нового правительства сохранения курса и темпов реформ

Бизнес ожидает от нового правительства сохранения курса и темпов реформ

17:49 04.03.2020
Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев – Шмыгаль

Укрепление гривни ударило по экспорту и не отобразилось на благосостоянии украинцев – Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфину поручено провести переговоры с МВФ и другими партнерами о помощи Украине для преодоления последствий коронавируса - Зеленский

Зеленский ожидает от НБУ, Минфина и банков "карантинную программу" кредитов, а также доплаты для пенсионеров

"Укрзализныця" фиксирует существенное падение продаж билетов, за 5 дней пассажиры вернули 303 тыс. проездных документов на 86,6 млн грн

Объем продаж "серой" бытовой техники и электроники в Украине составляет 20,5 млрд грн - исследование

Цена Brent рухнула на 11%, опустилась ниже $30 за баррель впервые с 2016г

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский инициирует ограничение Кабмином экспорта продуктов питания из страны по определенному правительством перечню

Минфину поручено провести переговоры с МВФ и другими партнерами о помощи Украине для преодоления последствий коронавируса - Зеленский

Зеленский ожидает от НБУ, Минфина и банков "карантинную программу" кредитов, а также доплаты для пенсионеров

Сервис быстрой доставки Glovo фиксирует увеличение заказов из аптек и супермаркетов на фоне карантина

НКРЭКУ рекомендовала лицензиатам на период карантина приостановить применение санкций в отношении бытовых потребителей

Нефтяные цены сократили падение, Brent - $30,89 за баррель

Мировые авиакомпании просят госпомощи на фоне вспышки коронавируса

Fozzy Group переводит рестораны и кафе в Киеве, Львове и Одессе в режим работы на вынос

Большинство украинских IT-компаний закупили маски и антисептики, отменили командировки и массовые мероприятия, 71% из них - на online-режиме - IT Ukraine

"Укрзализныця" фиксирует существенное падение продаж билетов, за 5 дней пассажиры вернули 303 тыс. проездных документов на 86,6 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА