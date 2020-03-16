Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 26,7 грн/$1 с 26,205 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили дилеры коммерческих банков агентству "Интерфакс-Украина".

По их данным, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,68-26,72 грн/$1.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на наличном рынке в этот день курс гривни несколько снизился – до 26,58-27,48 грн/$1 (купля-продажа) с 26,02-26,65 грн/$1 в минувшую пятницу вечером.

На "сером" рынке курс гривни ниже - 27,26-27,47 грн/$1. Банки также снизили курс при онлайн-обмене и по-прежнему сохраняют очень большие спрэды. Например, у monobank - 26,91-27,69 грн/$1 (купля и продажа), у ПриватБанка – 26,9-27,75 грн/$1, у Ощадбанка – 26,5-27,5 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль – 26,5-27,5 грн/$1.

Нацбанк Украины также снизил официальный курс нацвалюты на 17 марта - до 26,5249 грн/$1 с 26,089 грн/$1 на 16 марта.

Кроме того, по данным центробанка, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 16 марта упал до 26,43 грн/$1 с 26,07 грн/$1 днем ранее.