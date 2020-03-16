Экономика

17:36 16.03.2020

НКРЭКУ рекомендовала лицензиатам на период карантина приостановить применение санкций в отношении бытовых потребителей

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НКРЭКУ рекомендовала лицензиатам на период карантина приостановить применение санкций в отношении бытовых потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), рекомендовала своим лицензиатам приостановить на период карантина вынесение предупреждений, осуществление отключений и применение каких-либо других санкций в отношении бытовых потребителей.

Согласно сообщению на сайте регулятора, лицензиатам также рекомендуется максимально ограничить работу центров обслуживания клиентов и информационно-консультационных центров.

Кроме того, комиссия указала на необходимость обеспечения возможности дистанционного решения спорных вопросов, максимального сокращения служебных поездок, организации для персонала гибких графиков работы, в том числе возможности удаленной работы.

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса НКРЭКУ рекомендовала участникам открытых заседаний регулятора принимать в них участие дистанционно при помощи технических средств.

Комиссия также отметила, что заявление на получение/аннулирование лицензий на право осуществления хоздеятельности принимает исключительно через Единый государственный портал административных услуг, а также напомнила: через портал лицензиаты также могут вносить изменения в документы, подавать отчетность в электронном виде.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Теги: #газ #санкции #нкрэку #потребители
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