Мировые авиакомпании просят госпомощи на фоне вспышки коронавируса

Авиакомпании по всему миру усиливают свои призывы к властям о предоставлении государственной помощи на фоне мер по ограничению поездок из-за вспышки коронавируса COVID-19, пишет Financial Times.

В воскресенье чиновники ЕС заявили о разработке новых мер поддержки авиаперевозчиков, о которых может быть объявлено в ближайшие дни.

Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра, в свою очередь, сообщил, что власти страны готовы сделать "все возможное", чтобы франко-нидерландская Air France-KLM продолжила работать. По его словам, компания "имеет жизненно важное значение" для экономики Нидерландов. В то же время, министр не раскрыл деталей возможного плана поддержки авиаперевозчика.

Французские власти также готовятся предоставить помощь Air France-KLM. Как отметили высокопоставленные чиновники министерства финансов страны, на которых ссылается FT, они склоняются к предоставлению займов авиакомпании, а не увеличению доли государства, хотя последнее рассматривается в качестве варианта.

Крупнейшая авиакомпания Италии Alitalia, приносящая большие убытки, уже получила от правительства страны экстренные займы на сумму 900 млн евро с 2017 года. Ограничение перевозок в Европе может привести к тому, что властям придется влить в компанию еще больше средств, чтобы удержать ее на плаву.

В минувшие выходные ситуация для авиакомпаний усугубилась в связи с новыми запретами на поездки. Президент США Дональд Трамп, в частности, решил расширить список европейских стран, в отношении которых действуют ограничения на поездки из-за распространения коронавируса COVID-19, включив в него Великобританию и Ирландию.

Председатель Virgin Group, которой принадлежит мажоритарная доля в британской авиакомпании Virgin Atlantic, Питер Норрис призвал власти Великобритании выделить чрезвычайную государственную помощь в размере 7,5 млрд фунтов стерлингов для поддержки авиаотрасли в стране.

Правительство Великобритании признало сложность ситуации, но не дало обещаний предоставить государственные займы авиакомпаниям. Представитель правительства заявил, что Великобритания лоббировала смягчение правил использования слотов в аэропортах. Налоговые власти страны, в свою очередь, сообщили, что поддержат столкнувшиеся с трудностями предприятия путем отсрочки платежей или отмены штрафов за просрочку выплат.

Между тем три крупнейших американских авиаперевозчика United Airlines, American Airlines и Delta Air Lines заявили, что обсуждают предоставление помощи с федеральным правительством.

В субботу American Airlines сообщила, что сократит международные перелеты на 75% с 16 марта до 6 мая. United Airlines планирует снизить провозную способность в апреле и мае на 50%.

Третья по величине в Европе авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, в свою очередь, заявила, что сократит перевозки в этот период на 75%. IAG также объявила о переносе отставки главного исполнительного директора Уилли Уолша, которая была запланирована на конец марта.

Тем временем ирландская Ryanair, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сообщила, что отменяет полеты большинства своих самолетов в ближайшие 7-10 дней. Авиакомпания откладывает капитальные расходы и обратный выкуп акций, а также замораживает набор сотрудников и сокращает время работы сотрудников и выплаты.