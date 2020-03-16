Экономика

17:14 16.03.2020

Fozzy Group переводит рестораны и кафе в Киеве, Львове и Одессе в режим работы на вынос

2 мин читать
Fozzy Group переводит рестораны и кафе в Киеве, Львове и Одессе в режим работы на вынос

Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group закрывает посадочные места в ресторане Positano и супермаркетах "Сильпо" в Киеве, Львове и Одессе и переводит их в режим работы на вынос.

"В "Сильпо" в Киеве, Львове и Одессе, где есть кафе или рестораны, мы закрываем посадочные места и организуем заказ на вынос, это также касается ресторана Positano", - сообщила пресс-служба компании в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом в ней подчеркивают, что непосредственно супермаркеты в торговых центрах продолжат работу.

"Также мы активно работаем, чтобы всем всего хватало и полки не пустовали. У нас достаточное количество товаров на складах, поэтому мы оперативно подвозим их в магазины", - добавили в компании.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. В частности, компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Помимо продуктовых торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. чел.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.

Теги: #коронавирус #fozzy_group
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:23 16.03.2020
Зеленский инициирует ограничение Кабмином экспорта продуктов питания из страны по определенному правительством перечню

Зеленский инициирует ограничение Кабмином экспорта продуктов питания из страны по определенному правительством перечню

18:15 16.03.2020
Зеленский предлагает Кабмину запретить массовые собрания более 10 человек

Зеленский предлагает Кабмину запретить массовые собрания более 10 человек

18:12 16.03.2020
Зеленский: Минздрав должен максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях

Зеленский: Минздрав должен максимально перепрофилировать медучреждения для приема и лечения инфицированных в тяжелых состояниях

18:11 16.03.2020
Зеленский: органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки должны работать в привычном режиме

Зеленский: органы власти, объекты критической инфраструктуры, магазины и аптеки должны работать в привычном режиме

18:08 16.03.2020
В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта вводится режим ЧС - Зеленский

В Черновицкой и Житомирской областях с 17 марта вводится режим ЧС - Зеленский

18:08 16.03.2020
Зеленский: по состоянию на сегодня в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус: 5 подтвердились, 64 - нет, 10 - еще в лаборатории

Зеленский: по состоянию на сегодня в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус: 5 подтвердились, 64 - нет, 10 - еще в лаборатории

18:00 16.03.2020
Минфину поручено провести переговоры с МВФ и другими партнерами о помощи Украине для преодоления последствий коронавируса - Зеленский

Минфину поручено провести переговоры с МВФ и другими партнерами о помощи Украине для преодоления последствий коронавируса - Зеленский

17:57 16.03.2020
Сервис быстрой доставки Glovo фиксирует увеличение заказов из аптек и супермаркетов на фоне карантина

Сервис быстрой доставки Glovo фиксирует увеличение заказов из аптек и супермаркетов на фоне карантина

17:56 16.03.2020
Глава Еврокомиссии предлагает ограничить въезд в ЕС на 30 дней

Глава Еврокомиссии предлагает ограничить въезд в ЕС на 30 дней

17:52 16.03.2020
Зеленский призывает Кабмин на вечернем заседании запретить с 17 марта работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг

Зеленский призывает Кабмин на вечернем заседании запретить с 17 марта работу ТРЦ, ресторанов, кафе и других заведений развлечений и услуг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфину поручено провести переговоры с МВФ и другими партнерами о помощи Украине для преодоления последствий коронавируса - Зеленский

Зеленский ожидает от НБУ, Минфина и банков "карантинную программу" кредитов, а также доплаты для пенсионеров

Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

"Укрзализныця" фиксирует существенное падение продаж билетов, за 5 дней пассажиры вернули 303 тыс. проездных документов на 86,6 млн грн

Объем продаж "серой" бытовой техники и электроники в Украине составляет 20,5 млрд грн - исследование

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский ожидает от НБУ, Минфина и банков "карантинную программу" кредитов, а также доплаты для пенсионеров

Курс гривни на межбанке в понедельник упал до 26,7 грн/$1, на наличном рынке – до 26,58-27,48 грн/$1

НКРЭКУ рекомендовала лицензиатам на период карантина приостановить применение санкций в отношении бытовых потребителей

Нефтяные цены сократили падение, Brent - $30,89 за баррель

Мировые авиакомпании просят госпомощи на фоне вспышки коронавируса

Большинство украинских IT-компаний закупили маски и антисептики, отменили командировки и массовые мероприятия, 71% из них - на online-режиме - IT Ukraine

"Укрзализныця" фиксирует существенное падение продаж билетов, за 5 дней пассажиры вернули 303 тыс. проездных документов на 86,6 млн грн

Главные причины нелегального импорта - коррупция и неспособность государтсва контролировать нелегальный импорт на таможне и в конечных точках продаж

Нелегальную технику в Украине реализуют через интернет-продажи без указания продавца

Объем продаж "серой" бытовой техники и электроники в Украине составляет 20,5 млрд грн - исследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА