Fozzy Group переводит рестораны и кафе в Киеве, Львове и Одессе в режим работы на вынос

Торгово-промышленная группа (ТПГ) Fozzy Group закрывает посадочные места в ресторане Positano и супермаркетах "Сильпо" в Киеве, Львове и Одессе и переводит их в режим работы на вынос.

"В "Сильпо" в Киеве, Львове и Одессе, где есть кафе или рестораны, мы закрываем посадочные места и организуем заказ на вынос, это также касается ресторана Positano", - сообщила пресс-служба компании в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом в ней подчеркивают, что непосредственно супермаркеты в торговых центрах продолжат работу.

"Также мы активно работаем, чтобы всем всего хватало и полки не пустовали. У нас достаточное количество товаров на складах, поэтому мы оперативно подвозим их в магазины", - добавили в компании.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров с около 690 торговыми точками на всей территории страны. В частности, компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сільпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!. По состоянию на 2019 год общая площадь магазинов Fozzy Group составляла более 1 млн кв. м.

Помимо продуктовых торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания, банковский и ресторанный бизнес, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo. Кроме торговых сетей, бизнес-интересы группы компаний включают производство продуктов питания ("Нежинский консервный комбинат" и птицефабрика ООО ПКФ "Варто"), банковский (банк "Восток") и ресторанный бизнес.

Штат сотрудников насчитывает более 50 тыс. чел.

Совладельцам Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.