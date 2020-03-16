Экономика

17:01 16.03.2020

Большинство украинских IT-компаний закупили маски и антисептики, отменили командировки и массовые мероприятия, 71% из них - на online-режиме - IT Ukraine

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Большинство украинских IT-компаний закупили маски и антисептики, отменили командировки и массовые мероприятия, 71% из них - на online-режиме - IT Ukraine

 Ассоциация IT Ukraine провела опрос среди 24 IT-компаний-членов ассоциации по принимаемым решениям с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщается на сайте ассоциации в понедельник.

Среди компаний-участников опроса 96% закупили антисептики и защитные маски, провели информационно-разъяснительную работу о методах защиты от коронавируса COVID-19.

Рабочие командировки за границу отменили 92% опрошенных, запланированные массовые мероприятия отменили 88%. На online-режим в коммуникациях оперативно перешел 71% опрошенных, а 54% ввели в офисе режим свободного посещения.

При этом всего 33% IT-компаний ввели ограничения на личные поездки сотрудников за границу и только 25% ввели 14-дневный карантин для всех, кто вернулся из поездки за границу в последнее время, а также усилили санитарные меры.

"Две компании из 24 опрошенных сообщили, что разработали экстренный план действий и создали специальную рабочую группу, которая призвана контролировать ситуацию и реагировать на экстренные случаи в случае инфицирования членов коллектива", - отметили в IT Ukraine.

И только четыре компании внедрили измерение температуры у членов коллектива и посетителей, а дежурство корпоративного врача введено только у двух из опрошенных компаний.

Опрос проводился с 12 по 15 марта, участие в нем приняли 24 компании-члены Ассоциации IT Ukraine.

Как сообщалось, по состоянию на 16 марта в мире насчитывается 168,768 тыс. чел., инфицированных коронавирусом COVID-19. Число жертв инфекции достигло 6,510 тыс., выздоровели более 76,8 тыс. чел.

Теги: #it #it_компании #коронавирус #бизнес
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