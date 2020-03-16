"Укрзализныця" фиксирует существенное падение продаж билетов, за 5 дней пассажиры вернули 303 тыс. проездных документов на 86,6 млн грн

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) отмечает существенное падение продажи ж/д билетов на фоне увеличения случаев возврата проездных документов, в том числе на неотмененные поезда в связи с карантином.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, с 11 по 15 марта пассажиры вернули 303 тыс. билетов на общую сумму почти 86,6 млн грн.

"Для возвращения средств за неиспользованные билеты, купленные в кассах, необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу. Пассажиру сразу возвращают деньги, кроме случаев, когда отсутствует достаточное количество наличных. В таком случае билет гасится и пассажир может обратиться за своими средствами в любой удобный день на протяжении шести месяцев. При этом средства возвращаются в течение трех-пяти дней после обращения пассажира", - говорится в сообщении.

"Укрзализныця" отмечает, что применяются все меры для обеспечения касс необходимым количеством наличных. Билеты, купленные через интернет, возвращаются также через онлайн-сервисы. Средства зачисляются на карту в течение 30 календарных дней.

Пассажирам, поезда которых были отменены из-за введения карантина, УЗ обязуется компенсировать 100% стоимости проездного документа. На международные поезда, которым ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, к которой пассажир имел билет.

Во всех других случаях возвращение проездных документов осуществляется на общих основаниях в соответствии с "Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".