Экономика

16:25 16.03.2020

Главные причины нелегального импорта - коррупция и неспособность государтсва контролировать нелегальный импорт на таможне и в конечных точках продаж

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Главные причины нелегального импорта - коррупция и неспособность государтсва контролировать нелегальный импорт на таможне и в конечных точках продаж

Основной причиной "серого" является коррупция в таможенных органах, заявили участники онлайн-конференции в пресс-центре ИА "Интерфакс-Украина" в понедельник по результатам экспертного опроса участников рынка о доле и тенденциях серого импорта бытовой техники и электроники в Украине в 2019 году. Помимо коррупции, условия, которые допускают "серый" импорт - неспособность таможенных органов контролировать импорт и такая же неспособность правоохранительных и фискальных органов контролировать сбыт нелегальных товаров.

"Нелегальный импорт можно минимизировать только консолидированными усилиями, которые будут направлены как на закрытие схем нелегального импорта на таможне, так и на контроль конечных продаж внутри страны", - заявила  генеральный директор ассоциации "Украинские импортеры бытовой электроники" София Арасланова. При этом инструменты привлечения к ответственности продавцов нелегального импорта должны быть действенными, а не номинальными.

Принятые в 2019 году законы №128 и №129 дают такую возможность через введение реальной ответственности за невыдачу фискального чека, а не номинальной в одну гривну, как это было ранее, через обязательство иметь документы, подтверждающие происхождение товара и мониторинг со стороны потребителя, отметили участники онлайн-конференции. Такие шаги позволят уменьшить тенизацию рынка и сделать правила ведения бизнеса более прозрачными.

"Участников рынка беспокоит регистрация в парламенте целого ряда законопроектов, направленных на отмету вышеупомянутых прогрессивных норм. Мы надеемся, что государственные органы не пойдут на попятную и смогут запустить полноценную работу законов №128 и №129 с 1 октября этого года, в том числе и возможность покупателям проверять легальность фискального чека и получить фискальный кешбек в случае получения подделанного документа", - заявила менеджер комитета бытовой электротехники Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Виктория Куликова, отвечая на вопрос корреспондента ИА "Интерфакс-Украина".

Теги: #таможня #бюджет #импорт
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