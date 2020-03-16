Экономика

15:29 16.03.2020

МВФ готов мобилизовать кредитный потенциал на $1 трлн для помощи странам-членам в борьбе с коронавирусом

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МВФ готов мобилизовать кредитный потенциал на $1 трлн для помощи странам-членам в борьбе с коронавирусом

Международный валютный фонд готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом, сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева в блоге на сайте МВФ.

"В качестве первой линии защиты фонд может развернуть свой гибкий и быстроразвивающийся инструментарий реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помочь странам с неотложными потребностями в платежном балансе", - говорится в сообщении.

Эти инструменты позволяют, в частности, предоставить порядка $50 млрд развивающимся странам. До $10 млрд могут быть выделены странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку, отмечается в сообщении.

У МВФ сейчас 40 действующих соглашений на общую сумму примерно $200 млрд. Во многих случаях эти соглашения станут еще одним инструментом для быстрого предоставления кризисного финансирования.

"Мы также получили запросы еще от 20 государств и будем следить за ними в ближайшие дни", - отмечается в документе.

"Таким образом, МВФ может удовлетворить 189 стран-членов, демонстрируя ценность международного сотрудничества. Потому что, в конечном итоге, наши ответы на этот кризис не будут ограничиваться одним метода, одним регионом или одной страной", - заявила Георгиева.

Теги: #коронавирус #мвф
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