Экономика

15:08 16.03.2020

Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

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Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

Объем переводов заробитчан в Украину по итогам 2019 года может снизиться на $0,5-1 млрд с $12 млрд в связи с распространением по миру коронавируса, свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины, обнародованные на странице регулятора в Facebook в понедельник.

По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, которого цитирует пресс-служба, также снизится отток валюты на сумму около $1,5 млрд в связи с сокращением расходов украинцев на путешествия из-за коронавируса.

Теги: #коронавирус #нбу #валюта
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