НБУ продав на аукціоні $130,5 млн за 26,5425 грн/$1

Національний банк України (НБУ) на аукціоні з продажу валюти у понеділок задовольнив 21 заявку на суму $130,5 млн.

Як повідомляється на сайті центробанку, на аукціон обсягом до $200 млн було подано 64 заявки на загальну суму $258,9 млн за курсом від 26,37 грн/$1 до 26,56 грн/$1. Курс відсікання було встановлено на рівні 26,53 грн/$1. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 26,5425 грн/$1.

Згідно з повідомленням регулятора у Facebook, Нацбанк має достатній запас міцності для згладжування надмірних коливань курсу, викликаних нервовими настроями через поширення коронавірусу.

Уточнюється, міжнародні резерви України, у зв'язку з інтервенціями регулятора минулого тижня, до понеділка перетнули позначку в $26 млрд і наразі, за даними НБУ, "перевищують $25 млрд".

"Ми готові, за необхідності, надалі проводити інтервенції з продажу валюти", - зазначив Нацбанк.

Як повідомлялося, центробанк 13 березня продав на міжбанківському валютному ринку майже $150 млн, згладжуючи надмірні коливання курсу гривні. Зокрема, в середині дня у п'ятницю Нацбанк провів аукціон із продажу валюти, задовольнивши 21 заявку на суму $63,7 млн за середньозваженим курсом 26,0315 грн/$1.

Згідно з даними центробанку, минулого тижня Національний банк провів інтервенції на підтримку гривні на $981,60 млн. Зокрема, у вівторок регулятор продав $270 млн, у середу - $350 млн і у четвер - $220 млн.

Загалом з початку року, з урахуванням минулого тижня, регулятор купив у резерви $1,23 млрд, а продав - $1,58 млрд, свідчать дані центробанку.

Із початку минулого тижня курс гривні на міжбанку опустився з 24,995 грн/$ до 26,53 грн/$1 до середини сьогоднішнього дня, на готівковому ринку він досяг 26,4-27,2 грн/$1 (купівля-продаж), а на "сірому" - 26,92-27,34 грн/$1.