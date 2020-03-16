ДТЭК присоединился к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19

Компания ДТЭК присоединилась к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19, созданной Всемирным экономическим форумом при поддержке Всемирной организации здравоохранения, сообщается в пресс-релизе компании в понедельник.

"Только скоординированные действия и международное сотрудничество могут снизить риск в условиях чрезвычайной ситуации. Мы живем в мире, когда локальная проблема приобрела глобальные масштабы. Решить поставленные задачи мировое бизнес-сообщество сможет только объединив усилия, действуя открыто и системно", – цитирует пресс-служба генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Как указано в сообщении, цель платформы ВЭФ, открытой для всех компаний, отраслевых групп и других заинтересованных сторон, объединить усилия в борьбе с коронавирусом, несущем угрозу жизни и здоровью людей, а также экономике многих стран.

"Платформа ВЭФ обеспечит непрерывный доступ компаний-членов ВЭФ к надежной информации и анализу для оптимальных решений по предотвращению распространения вируса и устранению негативных последствий", – отмечает ДТЭК.

По данным компании, платформа СOVID-19 будет сосредоточена на трех задачах: мобилизация мирового сообщества для коллективных действий, защита среды обитания человека и непрерывности бизнес-процессов, максимальное сотрудничество и поддержка бизнеса в борьбе с COVID-19.

В свою очередь, ДТЭК создал штаб для управления ситуацией на предприятиях и эффективного оперативного реагирования в регионах присутствия бизнеса.