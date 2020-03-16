НБУ продал на аукционе $130,5 млн по 26,5425 грн/$1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по продаже валюты в понедельник удовлетворил 21 заявку на сумму $130,5 млн.

Как сообщается на сайте центробанка, на аукцион объемом до $200 млн было подано 64 заявки на общую сумму $258,9 млн по курсу от 26,37 грн/$1 до 26,56 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,53 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5425 грн/$1.

Согласно сообщению регулятора в Facebook, Нацбанк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями из-за распространения коронавируса.

Уточняется, международные резервы Украины, в связи с интервенциями регулятора на прошлой неделе, к понедельнику пересекли отметку в $26 млрд и в настоящее время, по данным НБУ, "превышают $25 млрд".

"Мы готовы, при необходимости, и дальше проводить интервенции по продаже валюты", – отметил Нацбанк.

Как сообщалось, центробанк 13 марта продал на межбанковском валютном рынке около $150 млн, сглаживая чрезмерные колебания курса гривни. В частности, в средине дня в пятницу Нацбанк провел аукцион по продаже валюты, удовлетворив 21 заявку на сумму $63,7 млн по средневзвешенному курсу 26,0315 грн/$1.

Согласно данным центробанка, на прошлой неделе Национальный банк провел интервенции в поддержку гривни на $981,60 млн. В частности, во вторник регулятор продал $270 млн, в среду – $350 млн и в четверг – $220 млн.

В целом с начала года, с учетом минувшей недели, регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,58 млрд, свидетельствуют данные центробанка.

С начала прошлой недели курс гривни на межбанке опустился с 24,995 грн/$ до 26,53 грн/$1 к середине сегодняшнего дня, на наличном рынке он достиг 26,4-27,2 грн/$1 (покупка-продажа), а на "сером" – 26,92-27,34 грн/$1.