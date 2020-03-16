Экономика

14:05 16.03.2020

Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка – банк

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Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка – банк

Высокий суд Англии и Уэльса подтвердил утвержденные ранее арбитражным судом решения и механизм выплаты, что в случае вступления в силу такого арбитражного решения ПриватБанк будет обязан осуществить выплату по своим еврооблигациям только ограниченному классу держателей, говорится в сообщении банка.

"Соответственно, даже если ПриватБанк будет обязан осуществить любые выплаты, такие выплаты будут существенно меньше совокупной суммы требований, заявленных Доверительным управляющим в арбитражных разбирательствах. В случае успеха линии защиты ПриватБанка о признании процедуры bail-in банк не будет обязан осуществлять никаких выплат вообще", – заявило финучреждение.

ПриватБанк отметил, что вступление в силу указанных арбитражных решений все еще зависит от определенных обстоятельств.

"Английский суд пришел к выводу, что учитывая незаконность действий бывших владельцев относительно облигаций, которая была окончательно установлена арбитражным судом и на основании которой были приняты арбитражные решения, и учитывая положения договоров о доверительном управлении, на которых основывается доверительный управляющий, доверительный управляющий имеет право осуществить выплаты в соответствии с механизмом, предусмотренным в арбитражных решениях, и не несет ответственности в связи с этим перед конечными владельцами счетов", – утверждает ПриватБанк.

В рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (Special Purpose Vehicle, SPV) - эмитентом еврооблигаций подлежали процедуре bail-in и были обменяны на акции дополнительной эмиссии банка.

В процедуру bail-in среди прочего были включены три выпуска еврооблигаций: на $175 млн по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018 года, на $200 млн по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018 года (из которых $40 млн было погашено в августе 2016 года), а также на $220 млн по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Как сообщалось, Лондонский международный арбитражный суд LCIA в споре об оплате выпущенных ПриватБанком до национализации двух выпусков еврооблигаций, суммарный объем которых Bloomberg оценивал в $335 млн при заявленном номинальном объеме $375 млн, в июне прошлого года вынес решение в пользу владельцев таких облигаций. ПриватБанк подтвердил наличие этих решений по спору с держателями еврооблигаций, но отметил их частичность

Согласно документации, опубликованной доверительным управляющим (trustee) Madison Pacific Trust Limited, на выплаты будут влиять два фактора: личность собственника облигаций и дата их приобретения. Один из владельцев облигаций высказал предположение агентству, что речь идет о намерении выделить связанных и несвязанных с ПриватБанком лиц.

Что касается даты, то условия выплат могут отличаться для держателей еврооблигаций, которые приобрели их после 14 июня 2019 года.

Trustee также не опубликовал полную информацию о выплатах, однако попросил предоставить до 13 августа информацию о держателях еврооблигаций для передачи ее адвокатам ПриватБанка. При этом trustee предупредил, что подача такой информации не гарантирует выплаты.

В свою очередь ПриватБанк указал, что вступление решений в силу зависит еще и от завершения определенных процессов, предусмотренных этими решениями (при условии, что решения должным образом вступят в силу) для определения держателей еврооблигаций, имеющих право на получение выплаты. Финучреждение уточнило, что это исключит определенных держателей облигаций на основании соответствующих критериев.

Madison Pacific Trust Limited уведомило о подаче в британские суды 11 июля 2019 года нескольких заявлений: Set-Aside Applications и Directions Application. Последнее касалось разъяснения того, может ли trustee в рамках принятого арбитражем решения после получения средств произвести платежи некоторым, но не всем держателям еврооблигаций ПриватБанка.

Теги: #еврооблигации #приватбанк #суд
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