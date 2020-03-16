Экономика

14:00 16.03.2020

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

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Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс покидает совет директоров корпорации, чтобы сосредоточиться на благотворительной деятельности в сфере здравоохранения, образования и борьбы с изменениями климата, сообщается в пресс-релизе Microsoft.

Гейтс продолжит работу в компании в качестве советника по техническим вопросам гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы и других членов руководства, отмечается в сообщении.

"Microsoft всегда будет важной частью моей жизни, и я продолжу сотрудничать с Сатьей и техническим руководством, чтобы помочь сформировать видение и достичь амбициозных целей компании", - написал Гейтс на своей странице в социальной сети LinkedIn.

Также сообщается, что Гейтс уйдет из состава совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Inc., основанного американским миллиардером Уорреном Баффетом.

Теги: #microsoft #билл_гейтс
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