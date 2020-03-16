Украина впервые обеспечила транзит газа из Венгрии в Словакию

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) транспортировало газ из Венгрии в Словакию, осуществив таким образом первый для Украины транзит ресурса меду странами Европейского Союза, сообщил глава украинской компании Сергей Макогон.

"Распространение коронавируса не остановит дальнейшее развитие рынка газа. Мы продолжаем внедрять новые услуги и искать новые возможности для использования мощной украинской ГТС. Впервые мы осуществили транзит газа из Венгрии в Словакию", – написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Заказчиком транспортировки выступил немецкий энергетический трейдер.

"Объемы еще не очень большие, но мы уверенно развиваем восточноевропейский газовый хаб", – добавил глава оператора ГТС.

На сайте компании уточняется, что после подписания нового транзитного соглашения с "Газпромом" ОГТСУ активно внедряет новые транспортные услуги для украинских и иностранных заказчиков, среди них, в том числе, и услуга транзита на короткие расстояния (short-haul), которая позволяет заказчикам транспортных услуг транспортировать газ между европейскими странами – Польшей, Словакией, Венгрией, и в будущем Румынией.

"Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и даст возможность дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного потока-1" уже не используются в полном объеме", – отмечено в сообщении.