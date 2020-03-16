Экономика

13:44 16.03.2020

"Укртранснафта" начала прием танкера с 80 тыс. тонн нефти Urals для Беларуси

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"Укртранснафта" начала прием танкера с 80 тыс. тонн нефти Urals для Беларуси

 АО "Укртранснафта" в понедельник начала прием 80 тыс. тонн нефти Urals на МНТ "Пивденный" для ее последующей транспортировки в направлении Беларуси, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, транспортировка будет осуществляться по нефтепроводу Одесса-Броды и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба" в направлении Мозырьского НПЗ.

Договор на услугу транспортировки до конца 2020 года заключен с "дочкой" "Белорусская нефтяная компания" - BNK (UK) Limited (Великобритания).

В "Укртранснафте" отметили, что разгрузка прибывшего на МНТ "Пивденный" в прошлый четверг танкера с 90 тыс. тонн нефти Azeri Light для Беларуси завершилась утром 14 марта.

Как сообщалось, поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских НК из-за разногласий в цене.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) в марте 2020 года планирует поставить для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через нефтепровод "Одесса-Броды". Первая партия была отправлена из порта Джейхан (Турция). В течение месяца Socar Trading поставит в порт Одессы еще два танкера - 80 тыс. тонн нефти сорта Urals из Новороссийска и 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы.

Ранее председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Теги: #укртранснафта #танкер #беларусь
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