Portmone.com возвращает клиентам комиссию за зарубежные денежные переводы в связи с карантином

Компания Portmone.com, в связи с карантином в Украине и закрытием границ государства, приняла решение возвращать комиссию за зарубежные денежные переводы на бонусный счет зарегистрированных клиентов.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, это правило будет действовать до окончания карантина в Украине. Сейчас за услугу зарубежного денежного перевода сервис снимает 2% комиссии.

"Начиная с 13 марта, комиссия будет списываться, но сумма комиссии будет возвращаться на бонусный счет пользователя. Для того, чтобы комиссия вернулась пользователю нужно быть зарегистрированным в системе", - пояснил CEO компании Portmone.com. Святослав Комаха, слова которого приведены в пресс-релизе.

Он также добавил, что Portmone.com ведет переговоры с партнерами, чтобы отменить комиссию полностью.

В компании отметили, что пошли на такой шаг, чтобы уменьшить риск граждан заразиться коронавирусом посредством контакта с бумажными деньгами. Ведь система Portmone.com дает возможность переводить средства с карты на карту. И для этого не нужно выходить из дома.

"Для нас отмена комиссии - это работа в минус. Но мы хотим поддержать граждан в это сложное время, когда в мире продолжается пандемия коронавируса. Ведь многие люди, которые работают за границей, передают наличные деньги автобусами, а это дополнительные социальные контакты, которые увеличивают риск заражения коронавирусом. Кроме того, в связи с ухудшением экономической ситуации вызванной все тем же коронавирусом, денежные переводы от близких могут стать существенной поддержкой в трудную минуту", - отметил С. Комаха.

Portmone.com - крупнейший независимый сервис онлайн-платежей и денежных переводов в Украине. Компания вышла на рынок в 2002 году, и сегодня предоставляет свои услуги более 3 млн. клиентам.