Экономика

13:37 16.03.2020

Portmone.com возвращает клиентам комиссию за зарубежные денежные переводы в связи с карантином

2 мин читать
Portmone.com возвращает клиентам комиссию за зарубежные денежные переводы в связи с карантином

Компания Portmone.com, в связи с карантином в Украине и закрытием границ государства, приняла решение возвращать комиссию за зарубежные денежные переводы на бонусный счет зарегистрированных клиентов.

Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, это правило будет действовать до окончания карантина в Украине. Сейчас за услугу зарубежного денежного перевода сервис снимает 2% комиссии.

"Начиная с 13 марта, комиссия будет списываться, но сумма комиссии будет возвращаться на бонусный счет пользователя. Для того, чтобы комиссия вернулась пользователю нужно быть зарегистрированным в системе", - пояснил CEO компании Portmone.com. Святослав Комаха, слова которого приведены в пресс-релизе.

Он также добавил, что Portmone.com ведет переговоры с партнерами, чтобы отменить комиссию полностью.

В компании отметили, что пошли на такой шаг, чтобы уменьшить риск граждан заразиться коронавирусом посредством контакта с бумажными деньгами. Ведь система Portmone.com дает возможность переводить средства с карты на карту. И для этого не нужно выходить из дома.

"Для нас отмена комиссии - это работа в минус. Но мы хотим поддержать граждан в это сложное время, когда в мире продолжается пандемия коронавируса. Ведь многие люди, которые работают за границей, передают наличные деньги автобусами, а это дополнительные социальные контакты, которые увеличивают риск заражения коронавирусом. Кроме того, в связи с ухудшением экономической ситуации вызванной все тем же коронавирусом, денежные переводы от близких могут стать существенной поддержкой в трудную минуту", - отметил С. Комаха.

Portmone.com - крупнейший независимый сервис онлайн-платежей и денежных переводов в Украине. Компания вышла на рынок в 2002 году, и сегодня предоставляет свои услуги более 3 млн. клиентам.

Теги: #комиссия #коронавирус #portmonecom
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 16.03.2020
Киев разработает пакет экономических решений для поддержки бизнеса на период карантина

Киев разработает пакет экономических решений для поддержки бизнеса на период карантина

15:10 16.03.2020
Венгрия закрывает границы из-за коронавируса

Венгрия закрывает границы из-за коронавируса

15:08 16.03.2020
Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

15:06 16.03.2020
Киев обеспечен тестами на коронавирус, уже есть и дающие результаты по анализу слюны – первый замглавы КГГА

Киев обеспечен тестами на коронавирус, уже есть и дающие результаты по анализу слюны – первый замглавы КГГА

14:55 16.03.2020
В Киеве не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, были обследованы более 60 человек – первый замглавы КГГА

В Киеве не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, были обследованы более 60 человек – первый замглавы КГГА

14:53 16.03.2020
ДТЭК присоединился к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19

ДТЭК присоединился к новой глобальной Платформе действий по борьбе с коронавирусом COVID-19

14:39 16.03.2020
Минздрав Швейцарии рекомендует быть осторожными с препаратами ибупрофена при коронавирусе

Минздрав Швейцарии рекомендует быть осторожными с препаратами ибупрофена при коронавирусе

14:36 16.03.2020
Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса COVID-19 и возглавил его

Зеленский создал Координационный совет по противодействию распространения коронавируса COVID-19 и возглавил его

14:32 16.03.2020
"Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

"Укрзализныця" приостанавливает движение пригородных поездов через госграницу

14:11 16.03.2020
В Сумах с 17 марта прекращают работу заведения общественного питания и торговые центры – городской голова

В Сумах с 17 марта прекращают работу заведения общественного питания и торговые центры – городской голова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Объем переводов заробитчан в Украину может снизиться на $0,5-1 млрд, отток валюты – примерно на $1,5 млрд в связи с коронавирусом – НБУ

НБУ продав на аукціоні $130,5 млн за 26,5425 грн/$1

НБУ продал на аукционе $130,5 млн по 26,5425 грн/$1

Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка – банк

Украина впервые обеспечила транзит газа из Венгрии в Словакию

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ продав на аукціоні $130,5 млн за 26,5425 грн/$1

НБУ продал на аукционе $130,5 млн по 26,5425 грн/$1

Английский суд подтвердил ограниченный характер выплат по евробондам ПриватБанка – банк

Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Украина впервые обеспечила транзит газа из Венгрии в Словакию

Цена Brent рухнула на 9,5% - до $30,64 за баррель

"Укртранснафта" начала прием танкера с 80 тыс. тонн нефти Urals для Беларуси

Облгазы и облэерго не будут отключать потребителей за неуплату услуг в период карантина – Герус

Эксперты предупреждают о крупнейшем в истории падении спроса на нефть

Верховный суд отклонил ходатайство ЕС об их допуске на заседание суда по делу о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА