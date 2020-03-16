Экономика

11:33 16.03.2020

"Укрпошта" работает в обычном режиме по всей стране, сроки доставки экспорта могут быть увеличены

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"Укрпошта" работает в обычном режиме по всей стране, сроки доставки экспорта могут быть увеличены

АО "Укрпошта" работает в обычном режиме по всей стране, сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook в понедельник.

При этом Смелянский указал на некоторые изменения, которые вводятся в отделениях "Укрпошты".

"С сегодняшнего дня Вы увидите желтые линии в наших отделениях. Пожалуйста - не заходите за желтую линию, если у стойки обслуживается клиент. Подходите только тогда, когда окно свободно... Если видите очередь, не заходите в отделение (при нормальной погоде), подождите, пожалуйста, и зайдите, когда очередь станет меньше", - отметил он.

Смелянский также порекомендовал клиентам, которые не входят в группу наибольшего риска для коронавируса, приходить на почту после 13:00, когда на почте будет меньше людей пожилого возраста.

Кроме того, как отмечается на сайте "Укрпошты", в связи с тем, что с 16 марта для экспорта почтовых отправлений компания будет использовать альтернативные пути доставки комбинированного способа – грузовые самолеты и автомобили, возможно небольшое увеличение сроков доставки.

"Операционная команда "Укрпошты" максимально задействовала все пассажирские рейсы, чтобы за 14-15 марта, пока было разрешено пассажирское авиасообщение, доставить экспорт в места назначения в Европе и мире", - указано в сообщении.

Теги: #укрпошта #смелянский
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