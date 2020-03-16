Экономика

10:12 16.03.2020

Wizz Air до 31 марта приостанавливает выполнение перелетов на украинских маршрутах

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Wizz Air до 31 марта приостанавливает выполнение перелетов на украинских маршрутах

 Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air в воскресенье сообщила о временной отмене всех рейсов в/из Украины в связи с введенными украинским правительством ограничениями на международное регулярное авиасообщение, которые начнут действовать с 17 марта 2020 года, отмечается в сообщении компании.

Выполнение рейсов временно приостановлено до 31 марта 2020 года.

Как подчеркнули в авиакопании, ограничения перелетов имеют целью минимизировать распространение пандемии коронавируса COVID-19.

"Пассажиры, которые бронировали билеты непосредственно на сайте Wizzair или через мобильное приложение авиакомпании и бронирования которых изменились, будут автоматически проинформированы по электронной почте. 120% компенсация стоимости билетов будет перечислена на счет WIZZ в форме кредита, который можно использовать в течение следующих 24 месяцев для приобретения услуг и товаров Wizz Air", - заявляют в авиакомпании.

Пассажиры также могут выбрать денежное возмещение, однако в авиакомпании подчеркивают, что это потребует больше времени для обработки такого запроса и его выполнения. Согласно заявлению авиакомпании, пассажиры, пожелавшие получить компенсацию не на счет WIZZ - получат электронное письмо с инструкцией, однако в этом случае будут иметь право только на 100% возмещение стоимости билета.

"Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через туристические агентства онлайн - должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты", - отмечают в Wizz Air.

Компания просит прощения за неудобства, вызванные запретом на путешествия, и уверяет, что безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются ее главным приоритетом.

Как сообщалось, в 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.

Теги: #коронавирус #wizz_air
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