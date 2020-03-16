Экономика

10:11 16.03.2020

Цены на билеты выросли в автоматическом режиме из-за роста спроса - МАУ

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Цены на билеты выросли в автоматическом режиме из-за роста спроса - МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) обосновывает рост цен авиабилетов на ближайшие даты действием автоматической системы расчета цен и отрицает "ручное регулирование", сообщила авиакомпания в воскресение.

"МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерен возвращаться к каменному веку", - подчеркнули в авиакомпании.

В МАУ также отмечают, что главный союзник рост цен на авиабилеты - это паника.

"Современные компании рассчитывают стоимость авиаперелета по одному тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета - Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме", - отмечает авиаперевозчик.

Как подчеркнули в МАУ, эта система автоматически определяет стоимость на том, или ином маршруте в соответствии с целым рядом показателей, таких как интенсивность продаж, спрос на период времени и т.п.

"Цифровые алгоритмы анализируют объем запросов на покупку авиабилетов и пересчитывают их стоимость в соответствии с количеством пользователей, которые одновременно заходят в глобальную систему бронирования для заказа билета и создания бронирования. Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости", - заявили в МАУ.

Касательно причин роста цен, в авиакомпании подчеркнули, решение об ограничении пассажирского сообщения принимала не МАУ, а также отметили, недостаточную полноту информации о прекращении авиасообщения, что также повлияло на рост ажиотажа вокруг авиарейсов в Украину.

"Кто посчитал количество граждан Украины, и не только украинцев, которые хотят и должны вернуться? Кто разгоняет панику о том, что последний шанс вернуться - только до 17 марта? Кто объяснил четко и понятно, как люди попадут домой после этой даты?", - такие вопросы предлагаются авиакомпанией.

В то же время, в МАУ заявили, что авиакомпания будет делать все возможное и зависящее от нее для того, чтобы после окончания срока действия карантина ситуация нормализовалась.

Как сообщалось, Киевское областное территориальное отделение антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проведет расследование по факту обращения граждан относительно повышения авиакомпанией МАУ цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения.

В 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.

Теги: #мау #коронавирус
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