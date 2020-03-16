Цены на нефть падают, Brent торгуется на уровне $32,7 за баррель

Падение нефтяных цен усилилось в ходе торгов в понедельник, инвесторы оценивают принимаемые правительствами и центробанками меры для поддержки мировой экономики в условиях распространения коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:30 составляет $32,68 за баррель, что на $1,17 (3,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В пятницу их цена повысилась на $0,63 (1,90%), составив на закрытие $33,85 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,67 (2,11%) - до $31,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,23 (на 0,73%), завершив день на уровне $31,73 за баррель.

Оба сорта снизились по итогам прошлой недели - Brent потеряла 25%, WTI - 23%. Это максимальное недельное снижение в процентном выражении с декабря 2008 года, по данным Dow Jones Market Data.

"Мировые финансовые рынки переживают из-за растущей угрозы распространения коронавируса, и в то же время их пугают масштабы стимулирующих мер для борьбы с ним", - отмечает основательница Vanda Insights Вандана Хари, которую цитирует агентство Bloomberg. По ее словам, нефть продолжит дешеветь, если ситуация ухудшится.

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу о решении, с учетом низких цен, о закупке больших объемов нефти для пополнения стратегического запаса.

"Учитывая нынешние цены на нефть, я поручил министру энергетики купить за очень выгодную цену большие объемы сырой нефти для хранения в американском стратегическом запасе", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп пояснил, что такой шаг будет полезен всей сфере энергетики США, поможет обеспечить энергетическую независимость страны, а также - "позволит сэкономить миллиарды долларов налогоплательщиков".

"Мы заполним (нефтехранилища - ИФ) по максимуму", - пообещал президент США.