АМКУ проведет расследование по факту возможного повышения МАУ цен на рейсы перед остановкой авивсообщения

Киевское областное территориальное отделение антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проведет расследование по факту обращения граждан относительно повышения авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения.

"В АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – МАУ - резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса "Лондон-Киев" на 15 марта стоит 24 тыс. грн, при том накануне билет стоил менее 10 тыс.", - об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Он также отметил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

Хмельницкий также попросил граждан, которые стали свидетелями подобных действий авиакомпании МАУ и других авиакомпаний в последние дни, предоставить информацию в Киевское областное территориальное отделение АМКУ.

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса Covid-19 власти Украины призвали граждан срочно вернуться из-за границы. С 17 марта авиасообщение с другими странами будет остановлено.