ФГВФЛ намерен заняться в 2020г мирным урегулированием с должниками, пока имеет одну заявку от Бахматюка

Одним из приоритетов работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в 2020 году будет мирное урегулирование с должниками, в настоящий момент Фонд получил одну соответствующую заявку от экс-владельца банка "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка, сообщила глава ФГВФЛ Светлана Рекрут.

"Мирное урегулирование - это один из наших приоритетов на этот год. Путем войны мы уже идем несколько лет. Это долго, дорого и не всегда успешно", – сказала она в интервью "НВ.Бизнес".

По ее словам, такой практикой очень активно пользовался FDIC – американский аналог Фонда гарантирования. Необходимость этой работы поддержал и Международный валютный фонд, и Всемирный банк, поскольку это абсолютно понятный и правильный путь пополнения государственного бюджета, добавила Рекрут.

"Путь мирного урегулирования, безусловно, предполагает, что к сумме долга будет какой-то дисконт, потому что деньги платятся условно "здесь и сейчас". Но в то же время должен быть абсолютно четкий и прозрачный механизм определения этого дисконта", – отметила глава Фонда.

Она указала, что необходимо также прописать понятные юридические последствия невыполнения мирового соглашения. "Это совершенно новая практика для Украины, которая пока еще находится на уровне идеи или намерения", – уточнила Рекрут.

Глава Фонда считает, что для имплементации этой идеи необходимы политическая воля и юридическое основание. "Сегодня мы однозначно видим политическую волю сделать все возможное для возвращения денег, которые были выведены бывшими владельцами банков. Мы видим волю правоохранительных органов к активным действиям и желание доводить дела до логического завершения", – считает она.

Рекрут добавила, что есть воля Фонда гарантирования взять на себя практическую реализацию этого проекта.

В то же время она указала, что инструмент добровольного урегулирования или мирового соглашения является рискованным, "потому что решение должно приниматься здесь и сейчас, а оценивать его будут позже". Глава Фонда уточнила, что сейчас Фонд совместно с НБУ работает над новым законопроектом непосредственно по вопросу мирного урегулирования, который бы дал четкие права, определил обязанности и предложил юридическую основу для всех участников процесса.

Рекрут сообщила, что Бахматюк стал первым, кто официально изъявил желание пойти по такому сценарию. "Какая у него мотивация? Ему надо вести и развивать бизнес, идти дальше, что очень сложно в обстоятельствах, когда к нему есть ряд уголовных производств, ему и нескольким участникам его команды вручены подозрения. Нам же надо, чтобы он вернул деньги государству и кредиторам. А источником возврата денег является тот же бизнес. Поэтому Украине очень важно сейчас воспользоваться этой синергией и попробовать все-таки пойти по этому пути", – отметила глава ФГВФЛ.

По ее данным, помимо Бахматюка существует "невысказанная воля" еще ряда других лиц, связанных с выведенными с рынка банками, особенно тех, у кого бизнес в Украине. "Я очень надеюсь, что такая невысказанная воля формируется еще у ряда других связанных лиц, поскольку Фонд совершенно однозначно никогда не отступит от их преследований: ни от уголовных, ни от гражданских", – подчеркнула Рекрут.

Среди крупнейших должников ФГВФЛ она назвала Дельта банк Николая Лагуна, задолжавшего почти 9 млрд грн Фонду и около 5 млрд грн по рефинансированию Нацбанку, банк "Финансы и кредит" Константина Жеваго с долгами соответственно 7,8 млрд грн и 6,млрд грн (на 1 января).

Среди других банков Рекрут выделила VAB и "Финансовая Инициатива" Бахматюка с долгами Фонду соответственно 5,8 млрд грн и 5,1 млрд грн и Нацбанку – суммарно 12 млрд грн, Имэксбанк Вадима Климова – 4,6 млрд грн и 3,5, млрд грн, а также Платинум Банк Бориса Кауфмана с долгами Фонду свыше 3,6 млрд грн.

Бахматюк ранее заявлял агентству "Интерфакс-Украина", что отвергает все обвинения в выводе денег из банка и предлагает Фонду гарантирования поэтапно погасить 8 млрд грн задолженности: 500 млн грн гарантийного взноса и по 1 млрд грн ежегодно.

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.