"Нова Пошта" в Радомышле работает в обычном режиме с усиленными мерами безопасности

Отделения группы компаний "Нова Пошта" в Радомышле (Житомирская область), где местные власти объявили чрезвычайную ситуацию после подтвержденного случая заболевания коронавирусом , продолжают работать в режиме усиленной безопасности для сотрудников и клиентов, говорится в сообщении компании.

"Нова Пошта" заботится о своих сотрудниках и клиентах, в связи с чем вводит дополнительные меры безопасности в своих отделениях в Радомышле. В отделениях создана линия безопасности очереди 1 метр. Проводится дезинфекция всех поверхностей (столы, шкафы, полки) каждые 15 минут и влажная уборка помещений отделения с дезинфицирующими средствами каждый час", - отмечается в сообщении компании.

Все сотрудники "Нова Пошта" в Радомышле обеспечены масками и меняют их каждые два часа, а также защитными перчатками, которые обрабатываются дополнительно антисептиком.

Помимо этого, сотрудниками отделения после каждой транзакции проводится дезинфекция банковских терминалов оплаты.

"Сейчас все отделения в Радомышле работают в обычном режиме. О любых изменениях мы будем оперативно информировать клиентов", - отмечают в "Нова Пошта".

В компании также напомнили, что клиенты "Нова Пошта" для минимизации контакта с сотрудниками могут создавать и оплачивать посылки с помощью мобильного приложения компании.

"Нова Пошта" рекомендуют пользоваться бесконтактными платежами при оплате посылок.

Как сообщалось, "Нова Пошта" усилила санитарный контроль в отделениях, с 16 марта будет проводить медконтроль для сотрудников перед рабочим днем и продолжает работу в обычном режиме.

13 марта 2020 года местные власти Радомышля объявили чрезвычайную ситуацию после подтвержденного случая коронавируса.