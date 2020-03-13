Экономика

13:56 13.03.2020

Президент МАУ считает действия освещавшего рейс из Милана блогера направленными на разжигание паники

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Президент МАУ считает действия освещавшего рейс из Милана блогера направленными на разжигание паники

Руководство авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) готовит юридическую оценку действиям блогера и политдеятеля Антона Гуры, ранее заявившего о наличии большого количества пассажиров с симптомами, сходными с симптомами Covid-19 на борту рейса МАУ из Милана в Киев.

Позже, после проверки трех пассажиров с симптомами ОРВИ в Александровской больнице в Киеве, наличие Covid-19 не подтвердилось.

"Мы тем временем с юристами работаем над тем, чтоб дать действиям блогера надлежащую оценку. Потому что действия, направленные на целенаправленное разжигание паники и на подрыв доверия к институтам власти, недоверие к врачам, должны быть оценены правоохранителями по достоинству", - написал на своей странице в Facebook президент МАУ Евгений Дыхне.

Он также опроверг большую часть заявлений Гуры, отметив, что озвученная блогером цель поездки "осуществить проверку работы санэпидорганов" является ложью, как и заявление Гуры о том, что тот "видел пустой Милан", поскольку, по данным МАУ, Гура прилетел в Милан 11 марта, не был допущен в Шенгенскую зону по причине отсутствия подтверждения возможности пребывания в стране и отсутствия четкой цели поездки, провел ночь в аэропорту и был отправлен обратно в Киев ближайшим рейсом от 12 марта.

Дыхне также опроверг информацию о том, что "бортпроводники бегали по салону и давали египтянам жаропонижающее".

"Это ложь. В действительности бортпроводники не имеют права давать пассажирам медицинские препараты. И не делали этого!", - подчеркнул Дыхне.

Он отметил, что все рейсы МАУ обеспечены средствами индивидуальной защиты для членов экипажа, а также дезинфекторами для экипажа и пассажиров в туалетных комнатах и спецкомплектами для бортпроводников при контакте с пассажиром, у которого есть подозрение на инфекционное заболевание – Universal Precation Kit. Помимо этого самолеты МАУ обеспечены масками для пассажиров.

"Экипажем было принято решение открыть Precation Kit и обеспечить всех пассажиров рейса PS312 защитными масками для максимального обеспечения безопасности перелета", - подчеркнул президент МАУ.

Он также отметил, что пилоты за 30 минут до посадки сообщили наземным службам о наличии заболевших пассажиров на борту.

Дыхне также опроверг информацию о том, что "на стойке регистрации в аэропорту Мальпенса все больные и кашляют", подчеркнув, что в аэропорту на регистрации были выявлены 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, которые были сняты с рейса и не допущены к полету.

Он также заявил, что температурный скрининг проводился как в Милане, так и по прибытию борта в аэропорт "Борисполь".

"Первыми на борт поднялись медицинские сотрудники. Медицинский контроль и температурный скрининг был проведен лично начальником санитарно-карантинного пункта в "Борисполе" Шариповым Ю. Н. с помощником для всех пассажиров, бортпроводников и пилотов прямо на борту воздушного судна", - заявил Дыхне.

Он также сообщил, что после сообщения пилотов о наличии заболевших пассажиров, борт был принят на санитарную стоянку (55 стоянка), с которой, по завершению всех санэпидпроцедур основная часть пассажиров (за исключением трех заболевших и направленных в карете скорой помощи в клинику) была отправлена автобусами в терминал.

"После выхода пассажиров и членов экипажа с борта была проведена процедура дезинфекции, которая включает санитарную обработку поверхностей кабины, салонов, отсеков, багажных отделений; экспозицию при закрытых дверях и люках; проветривание при открытых дверях и люках. Вся процедура заключительной дезинфекции занимает около 3 часов", - отметил Дыхне.

Он также сообщил, что часть имущества, находившегося на борту судна, была утилизирована (одноразовые наволочки с подушек, печатная пресса и гигиенические пакеты), часть – подвергнута дезинфекции (пледы и льняные салфетки).

Как сообщалось, ранее Гура на своей странице в Facebook опубликовал видео рейса из Милана в Киев, на котором летели люди с симптомами, похожими на коронавирус. По его словам с самолета МАУ (рейс PS 312) забрали троих пассажиров с подозрением на коронавирус.

Позже, согласно официальной информации главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, пассажиры этого рейса с симптомами ОРВИ прошли тест, в ходе которого было выявлено отсутствие вируса Covid-19. Все трое госпитализированных оказались здоровы.

Теги: #мау #коронавирус #дыхне
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