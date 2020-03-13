Экономика

13:01 13.03.2020

Клиенты monobank с начала недели увеличили покупку доллара в 4,2 раза, евро – 2,3 раза

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Клиенты monobank с начала недели увеличили покупку доллара в 4,2 раза, евро – 2,3 раза

Клиенты виртуального monobank за 9-12 марта примерно в 4,2 раза увеличили покупку доллара – в среднем до $1,8 млн и в 2,3 раза евро – до EUR 247,5 тыс, по сравнению объемами на прошлой неделе, свидетельствуют данные, которые обнародовал со основатель банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале в пятницу.

Согласно статистике, пик покупки валюты пришелся на 11 марта – в среду клиенты monobank купили $2,7 млн и EUR 308,1 тыс., тогда как средний объем покупки доллара неделей ранее составлял $428,8 тыс., евро – EUR 105,34 тыс.

"Есть, конечно, рост объемов, но не ужас-ужас", – написал Гороховский.

Как сообщалось, monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов банка в марте 2020 года увеличилось до 2 млн человек.

Теги: #monobank #доллар
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