Экономика

10:00 13.03.2020

Доходность евробондов Украины за "черный четверг" подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

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Доходность евробондов Украины за "черный четверг" подскочила до 8-11%, ВВП-варранты подешевели почти на 20%

"Черный четверг" на мировых рынках привел к очередному обвалу стоимости ВВП-варрантов и еврооблигаций Украины: первые подешевели на 19,2%, а доходность вторых выросла на 1,5-3 процентных пункта (п.п.).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" участники рынка, по итогам четверга ВВП-варранты стоили около 66,1% номинала, хотя минувшую неделю они завершали на отметке 90%, а еще две недели с половиной недели назад за них давали 107,5% номинала.

Еврооблигации с погашением в 2020 году теперь котируются по ставке около 8% годовых, в 2021 году – 8,5%, 2022-м – 9,5%, в 2023-м – 9,75%, 2024-м – 10,2% годовых.

Доходность бумаг с погашением в 2025 году достигла 11%, в 2026-2027 годах – 10,1-10,2%, а самых "длинных" с погашением в 2032 году – почти 10%.

С момента последнего локального максимума, достигнутого две с небольшим недели назад, ставки еврооблигаций Украины подскочили на 5-6 п.п.  Еврооблигации в евро  выпущенные в январе на 10 лет под 4,375% годовых и котировавшиеся в середине февраля по 101% номинала и по 90% 6 марта, в "черный понедельник" на этой неделе опускались в цене до 80% от номинала, а по итогам "черного четверга" стоили 70,6%.

Теги: #евробонды #ввп
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