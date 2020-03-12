НБУ в четверг уменьшил интервенции в поддержку гривни до $220 млн

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в четверг около $220 млн, тогда как в среду регулятор продал $350 млн, а во вторник – $270 млн, сообщается на странице центробанка в Facebook.

"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения миром коронавируса. Всего с этой целью было продано более $220 млн", – говорится в сообщении.

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