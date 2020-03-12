Ценовая война на нефтяном рынке угрожает глобальному переходу на ВИЭ

Рекордный обвал цен на нефть в начале этой недели вызвал немедленную панику на финансовых рынках, но решение Саудовской Аравии начать ценовую войну также может затормозить развитие рынков экологически чистой энергии в мире, пишет The Financial Times.

"Это (падение нефтяных цен) однозначно отрицательно скажется на стремлении стран к переходу на более чистую энергию", - заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводит газета.

Аналитики предупреждают, что ценовая война на нефтяном рынке, наряду с замедлением роста мировой экономики, может ударить по спросу на электромобили и снизить привлекательность мер поддержки возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В отличие от периода низких цен на нефть, наблюдавшегося в 2014-2016 годах, сейчас многие страны, включая Великобританию и ЕС, поставили перед собой амбициозные цели достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа в ближайшие десятилетия, что требует существенных изменений в использовании энергии.

По словам Бироля, текущая ситуация станет "хорошей проверкой" приверженности климатических обязательств, которые взяли на себя правительства и компании в последнее время. "Наблюдатели быстро заметят, если повышенное внимание, уделяемое правительствами и компаниями этому переходу, сойдет на нет, когда рыночные условия станут более неблагоприятными", - отметил он.

Усугубляет ситуацию и то, что низкие цены на энергоносители, как правило, уменьшают экономические выгоды от сохранения энергии и поиска способов более эффективного ее использования.

"Более дешевая энергия всегда приводит к снижению эффективности использования энергии", - сказал Бироль. - Низкие цены на энергоносители сделают экономику энергосбережения менее привлекательной из-за дешевых нефти и газа".

FT отмечает, что изменения нефтяных цен не оказывают непосредственного воздействия на электрогенерацию, поскольку нефть редко используется для выработки электроэнергии. Однако политика правительств, которая определит будущее возобновляемой энергетики может измениться в связи с текущей ситуацией на нефтяном рынке.

Снижение нефтяных котировок также, возможно, ограничит инвестиции нефтегазовых компаний в проекты ВИЭ.

Цены на нефть 9 марта обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель.

Саудовская Аравия, не добившись согласия России на дальнейшее сокращение производства нефти в ответ на резкое снижение спроса из-за коронавируса, приняла решение увеличить добычу и опустить цены для покупателей.

Нынешние разногласия между нефтедобывающими странами выглядят особенно тревожно на фоне возможного наступления рецессии в мировой экономике и связанного с этим падением спроса, говорят аналитики.

В прошлом ценовые войны на нефтяном рынке приводили к длительному и глубокому падению цен. Так, в 1986 году отказ Саудовской Аравии от политики ограничения добычи спровоцировал обвал цен на 70%, с $32 до $10 за баррель.