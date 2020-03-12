Экономика

18:16 12.03.2020

НБУ рекомендует против вируса cashless и дезинфекцию банковских карт

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НБУ рекомендует против вируса cashless и дезинфекцию банковских карт

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал список мер, направленных на борьбу с коронавирусом, среди которых - дезинфекция платежных карт, оплата товаров и услуги бесконтактно и использование онлайн-банкинга.

"Именно сейчас привычка к расчетам cashless может пригодиться. Так, в этот период можно: заказывать и оплачивать продукты и товары онлайн; не посещать банковские отделения и выбрать дистанционное обслуживание; осуществлять коммунальные платежи с помощью онлайн-сервисов банков или платежных операторов", – говорится в сообщении НБУ в четверг.

Нацбанк также заявил о готовности принять дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса, в том числе обеззараживать гривневые банкноты. Регулятор напомнил, что стандартный процесс включает изъятие наличных из коммерческих банков и их пересчет с возвратом затем пригодных для использования наличных в дальнейшее обращение и утилизации непригодных.

"Наш принцип (обработки наличных - ИФ) на период коронавируса будет немного отличаться. Наличность, поступающая от коммерческих банков, две недели не будет обрабатываться, чтобы обезопасить наших работников. Только после этого мы станем ее обрабатывать, и начнется упомянутый ранее цикл. Наличные, которые придут с улицы на второй день, туда не попадут", - рассказал глава НБУ Яков Смолий на брифинге в четверг.

Он подчеркнул, что у НБУ достаточно наличных в хранилище, чтобы подкрепить коммерческие банки и банкоматы "нормальными качественными наличными".

Регулятор отметил, что на время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. "Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы, они продолжают бесперебойно обслуживать клиентов" – заявил Нацбанк.

НБУ также отметил, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания валютных колебаний: международные резервы Украины превышают $26 млрд.

Теги: #коронавирус #нацбанк
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