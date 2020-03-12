Экономика

18:00 12.03.2020

Уменьшение переводов в Украину в платежном балансе перекроется сокращением путешествий - НБУ

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Уменьшение переводов в Украину в платежном балансе перекроется сокращением путешествий - НБУ

Национальный банк Украины прогнозирует уменьшение переводов из-за рубежа в условиях кризиса, однако этот негативный для платежного баланса страны фактор будет полностью перекрыт сокращением числа украинских туристов за рубеж, сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы ожидаем некоторое снижение переводов из-за рубежа, но оно будет сравнительно меньше, чем эффект от того, что путешествия из Украины сейчас будут намного ниже, чем они были", – сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

"Если считать туристические путешествия и переводы, то эффект туристических путешествий преобладает", – отметил Сологуб.

Нацбанк ранее оценивал объем переводов в Украину в 2019 году в $11,5 млрд, что соответствует уровню 2018 года.

Теги: #нацбанк #переводы #финансы #сологуб
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