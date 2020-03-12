Экономика

17:41 12.03.2020

Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

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Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу АО "Укртрансгаз" (УТГ), отменив решение об аресте счетов и имущества компании в рамках дела с ЧАО "Укрэнергозбут", сообщила пресс-служба УТГ.

Отмены, в частности, решения судов предыдущих инстанций о замене способа выполнения решения по делу №17/32 (которым госкомпания в июле 2000 года была обязана поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям "Укрэнергозбута"), а также замене стороны исполнительного производства.

"В настоящее время "Укртрансгаз" ожидает разблокирования своих счетов государственным исполнителем. Тем временем, по состоянию на сегодня со счетов "Укртрансгаза" уже списано более 226 млн грн в пользу частных компаний-истцов. Усилия "Уктрансгаза" будут направлены на возвращение незаконно списанных средств", – заявил УТГ.

Как сообщалось, в 22 января 2020 года "Укртрансгаз" заявил об аресте всего имущества компании, а также средств на ее счетах во исполнение решения Арбитражного суда Киева по делу о поставке газа потребителям ЗАО "Укрэнергозбут". Согласно информации УТГ, суд 12 июля 2000 года своим решением (№ 17/32) обязал госкомпанию поставить 305 млн куб. м природного газа потребителям "Укрэнергозбута". С того момента ЗАО в течение многих лет не занималось взысканием.

В 2018 году уже ЧАО "Укрэнергозбут" получило дубликат решения приказа Арбитражного суда, после чего продало ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" право требования обязательств УТГ по поставке газа. "Фин-Инвест" в свою очередь 9 января 2020 года получила от Хозяйственного суда Киева решение, которым был изменен способ и порядок выполнения решения Арбитражного суда от 12 июля 2000 года.

15 января 2020 года частным исполнителем было открыто производство по взысканию средств с "Укртрансгаза" в пользу "Финансовой компании "Фин-Инвест".

ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест", согласно данным в Едином государственном реестре, была основана в декабре 2018 года. Конечным бенефициарным собственником является Сергей Дмитриев. Уставный капитал составляет 5,050 млн грн.

ЧАО "Укрэнергозбут" было зарегистрировано в 1998 году. Конечным бенефициаром является Михаил Каминский. Основной вид деятельности – распределение газообразного топлива через местные (локальные) трубопроводы, среди других видов деятельности – оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами, а также деятельность посредников в торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами. Уставный капитал – 240 тыс. грн. По итогам 2018 года чистая прибыль компании составила 3,940 млн грн, в 2017 – 739,876 млн грн, в 2016 году компания получила чистый убыток в размере 61,235 млн грн.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

Теги: #укртрансгаз #счета #суд
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