МАУ планирует отменить весной около 2 тыс. рейсов из-за коронавируса

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) из-за распространения коронавируса весной 2020 года намерена отменить около 2 тыс. рейсов (с учетом уже отмененных).

"Как и все другие авиакомпании мира, МАУ продолжать обеспечивать воздушное сообщение между странами и континентами и одновременно балансировать потребности пассажиров с эксплуатационными проблемами, которые возникли из-за ограничений на въезд, введенных рядом стран. Именно поэтому весной 2020 года будет отменено около 2 тыс. рейсов", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

Пассажирам МАУ рекомендует проверять статус своих рейсов за несколько суток до вылета, а также следить за правилами въезда стран, в которые они направляются.

О дальнейших изменениях в расписании авиакомпания обязуется информировать дополнительно – на сайте или в соцсетях.