Экономика

15:06 12.03.2020

"Метинвест" завершил сделку по приобретению около 73% акций ДКХЗ

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"Метинвест" завершил сделку по приобретению около 73% акций ДКХЗ

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания группы "Метинвест", завершила сделку по приобретению доли ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, ранее - "Евраз-Днепродзержинский КХЗ", Каменское, ранее – Днепродзержинск Днепропетровской обл.) и в настоящее время владеет около 73% акций предприятия.

"Группа "Метинвест" еще в 2014 году направила заявку в Антиминопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение контрольного пакета акций Днепродзержинского коксохимического завода (ДКХЗ). Около года назад АМКУ одобрил данную сделку с учетом ряда ограничений. В настоящее время "Метинвест" стал владельцем приблизительно 73% акций ДКХЗ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в ответ на запрос агентства.

Как сообщалось, АМКУ дал согласие Metinvest B.V. на установление контроля над ДКХЗ в связи с планами по вводу новых коксохимических мощностей на других заводах и дополнительными обязательствами группы.

До этого "Метинвест" получил ряд разрешений антимонопольных органов других стран на приобретение данного предприятия, однако о завершении сделки официально не сообщалось, перевод завода в группу не был подтвержден.

По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, компаниям Мisandaiko Holdings Ltd. (Кипр) и Mas (Британские Виргинские о-ва) принадлежит по 161 млн 293,952 тыс. акций (23,6384% уставного капитала), компании Мastinto Trading Ltd. (Кипр) – 161 млн 293,951 тыс. акций (23,6384%).

Уставный капитал ЧАО составляет 170,584 млн грн.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #дкхз #metinvest
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