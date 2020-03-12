НБУ: планы вводить валютные ограничения отсутствуют, резервов для сглаживания колебаний достаточно

Национальный банк (НБУ) не планирует вводить валютные ограничения, резервов для сглаживания валютных колебаний достаточно, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.

"Нет никаких планов вводить валютные ограничения – у нас достаточные валютные резервы, чтобы сглаживать валютные колебания. Введение любых ограничений будет, скорее, негативно влиять на настроения рынка", – сказал Чурий на пресс-брифинге в четверг в Киеве.

Основной спрос на валюту формируют украинские компании, добавил он.

Со своей стороны глава НБУ Яков Смолий, отвечая вопросы журналистов, заявил, что в настоящее время регулятор не рассматривает вариант дефолта.

"О дефолте. Мы не видим оснований для развития таких событий в стране. И не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта", – отметил Смолий.