Экономика

14:44 12.03.2020

Банковская система сверхликвидна: 200 млрд в гривне и $9 млрд в валюте - замглавы НБУ

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Банковская система сверхликвидна: 200 млрд в гривне и $9 млрд в валюте - замглавы НБУ

 Банковская система сверхликвидна, ее ликвидность достигает 200 млрд в гривне и $9 млрд в валюте, сообщил заместитель главы Национального банка Олег Чурий.

"Банковская система сегодня сверхликвидна. В целом ликвидность достигает 200 млрд грн в национальной валюте и $9 млрд в иностранной. Этого достаточно, чтобы удовлетворить спрос. Например, спрос снятия депозитов, если таковой будет", – сказал Чурий на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

"У нас есть инструменты, чтобы эту ликвидность поддерживать", – добавил Чурий.

"Мы не видим никаких изменений в депозитных портфелях банков. Если даже такие процессы начнутся, мы будем поддерживать банки ликвидностью, которой будут оперировать коммерческие банки", – прокомментировал ситуацию глава НБУ Яков Смолий.

Теги: #нацбанк #банки #ликвидность #чурий
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