НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом – Смолий

Национальный банк Украины в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с пандемией коронавируса, сообщил глава НБУ Яков Смолий.

"Хотя пока распространение коронавируса в мире не имело существенного влияния на экономический рост и инфляцию в Украине, в апреле, вероятнее всего, нам придется пересмотреть макропрогнозы", – сказал он на пресс-брифинге в Киеве в четверг.

По словам Смолия, на экономической активности пока не отразились такие последствия распространения коронавируса как: давление на цены в сторону снижения и охлаждения мировой экономики, смягчение монетарной политики центральными банками ведущих экономик мира, введение правительствами многих стран мер по недопущению распространения COVID-19.