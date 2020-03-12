Клиенты Monobank в среду почти вдвое увеличили покупки в продуктовых магазинах и в полтора раза – в аптеках

Клиенты виртуального Monobank 11 марта почти в два раза увеличили покупки в продуктовых магазинах – до 120,5 млн грн и в полтора раза в аптеках – до 18,7 млн грн по сравнению со средним общим объемом покупок в будние дни, сообщил сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале в четверг.

Вместе с тем он отметил, что количество покупок в соответствующих категориях почти не изменилось, что свидетельствует об увеличении среднего чека.

"Украинцы активно запасаются продуктами и лекарствами. Наблюдаем дальше", – резюмировал Гороховский.

Как сообщалось, Monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 Monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов банка в марте 2020 года увеличилось до 2 млн человек.