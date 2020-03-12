Экономика

14:21 12.03.2020

"Укрпошта" во время карантина будет работать на экспорт в обычном режиме

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"Укрпошта" во время карантина будет работать на экспорт в обычном режиме

АО "Укрпошта" продолжит работать на экспорт в обычном режиме на период объявленного карантина, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский.

"По состоянию на 10:00 12 марта экспорт из Украины осуществляется во все страны без ограничений, включая Китай, Италию и другие страны ЕС", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, согласно данным почты Китая, весь штат сотрудников China Post вернулся к выполнению своих обязанностей, и со средины марта почтовая доставка будет возобновлена даже в провинции Хубей, где были зарегистрированы первые случаи коронавируса.

Почта Италии продолжает предоставлять все сервисы доставки, однако предупреждает, что не может обеспечить приоритетную доставку ускоренной почты к адресу и предоставить дополнительные сервисы, такие как вручение под подпись.

"Относительно заявления президента США об ограничении перемещения граждан с ЕС в Соединенные Штаты: эти обстоятельства могут повлиять на количество пассажирских авиасообщений в данный период, однако наши международные партнеры располагают и грузовыми самолетами, которые могут из транзитных пунктов в Европе и Азии доставить почту в США и другие регионы. В крайнем случае "Укрпошта" имеет возможность привлечь комбинированный способ доставки - автомобильный и авиационный", - отметил Смелянский.

Кроме того, он добавил, авиарейсы из Украины в другие страны, которые были отменены накануне, исторически никогда не были привлечены к перевозкам экспортной почты из Украины.

Теги: #укрпошта #коронавирус #смелянский
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