Экономика

14:19 12.03.2020

Коронавирус повлияет на точность данных об экономике США

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Коронавирус повлияет на точность данных об экономике США

Американские статистические бюро могут столкнуться с трудностями при сборе данных о состоянии экономики США из-за вспышки коронавируса, сказали Bloomberg бывшие высокопоставленные чиновники.

По их словам, из-за эпидемии может уменьшиться доля участвующих в опросах и репрезентативность выборок. Это коснется, в частности, работы Бюро трудовой статистики (BLS), Бюро экономического анализа (BEA) и Бюро переписи населения (Census Bureau).

"Из-за уменьшения выборки практически до минимума нарушение сбора данных, возможно, повысит их неопределенность", - считает бывший комиссар BLS Кит Холл.

BLS, которое составляет отчеты об уровне занятости и потребительских ценах, продолжит работать в обычном режиме и внимательно следить за указаниями Центра по контролю за распространением заболеваний Минздрава США, заявила представитель бюро Стейси Стендиш. Она отметила, что BSL "будет сообщать о любых изменениях в свой работе, если ограничения начнут влиять на сбор и публикацию данных".

Помимо этого, вспышка коронавируса может повлиять на перепись населения, которая проводится каждые десять лет и проходит в текущем году. В Бюро переписи населения заявили, что опрос предусматривает процедуры на случай эпидемий.

Результаты переписи населения влияют на распределении федеральных средств на следующее десятилетие, а также количество представителей от каждого штата в Конгрессе, отмечает Bloomberg. В 2010 году около двух третей жителей страны участвовали в опросе без личной встречи с представителями бюро.

Министерство торговли, в свою очередь, отметило, что имеет экстренный план, позволяющий BEA, предоставляющему данные о ВВП и потребительных расходах, продолжить работать в условиях пандемии.

Статистические агентства в США собирают данные различными способами: лично, по телефону, электронной почте и др. В условиях распространения заболевания жители страны менее склонны соглашаться на личные встречи с госслужащими по вопросам занятости. Компании, находящиеся в сложном положении, могут, в свою очередь, отказываться от прохождения добровольных опросов об уровне зарплат и количестве отработанных часов.

Озабоченность вызывает и возможность служащих обрабатывать данные из дома. Как отмечает бывший директор Бюро переписи населения Роберт Гроувз, необходимо предпринять меры, чтобы гарантировать точность данных и подготовить их для анализа, что обычно делается в офисе.

"Это будет стресс-тест для вычислительных платформ и компьютерной инфраструктуры агентств", - сказал он.

Теги: #сша #коронавирус
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