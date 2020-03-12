Экономика

14:13 12.03.2020

Цена Brent упала более чем на 7% - до $33,23 за баррель

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Цена Brent упала более чем на 7% - до $33,23 за баррель

Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в четверг на растущих опасениях падения спроса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 составляет $33,23 за баррель, что на $2,56 (7,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $2,13 (6,46%) - до $30,85 за баррель.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о своем решении запретить въезд в страну всем европейцам, за исключением британцев, из-за вспышки коронавируса.

По мнению аналитика Cantor Fitzgerald Джека Аллардайса, запрет на поездки "несомненно еще больше повлияет на спрос на нефть". "Существуют перспективы принятия более радикальных мер по всему миру, что еще больше повлияет на спрос на нефть", - приводит слова аналитика Bloomberg.

Нефтеперерабатывающие компании в Европе, включая Royal Dutch Shell, BP, Total и OMV, закупают нефть у Saudi Aramco выше обычного уровня из-за снижения цены, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По данным агентства, Саудовская Аравия предлагает нефть сорта Arab Light с поставкой в Роттердам по цене $25 за баррель, что намного ниже стоимости нефти российской марки Urals.

Аналитики считают, что ценовая война может затянуться, поскольку низкая стоимость добычи в России, гибкая система бюджетно-налогообложения и свободно плавающий курс рубля позволят российским производителям адаптироваться.

В среду ОПЕК понизила прогноз рост спроса на нефть в 2020 году на 920 тыс. б/с - до 60 тыс. б/с. В то же время, Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США ожидает первого с 2016 года падения добычи в стране в следующем году, поскольку обрушение нефтяных цен вынуждает компании сокращать капитальные расходы.

Заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), запланированное на 18 марта, вероятно, будет отменено, хотя пока окончательного решения еще нет, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Между тем, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в нынешних условиях целесообразнее провести заседание техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции, при этом высказал сомнения насчет даты.

Теги: #торги #нефть #цена
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