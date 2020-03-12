Футболисты "Реала" попали в карантин из-за коронавируса у баскетболиста

Баскетболисты и футболисты мадридского "Реала" помещены в карантин, сообщила пресс-служба испанского клуба.

Решение было принято после того, как у одного из баскетболистов "королевского клуба" был выявлен коронавирус.

"Реал Мадрид" сообщает, что у члена нашей основной баскетбольной команды выявлен положительный результат на коронавирус. Баскетболисты и футболисты "Реала", которые тренируются на одной базе, помещены в карантин", - говорится в сообщении. Кроме этого, закрыта на карантин вся инфраструктура "Реала" и обслуживающий персонал.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у защитника туринского "Ювентуса" Даниэля Ругани.