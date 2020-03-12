Глава ФГИ связывает очередной звонок о минировании ведомства с заседанием набсовета "Центрэнерго" по вопросу смены руководства компании

Председатель Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко сообщил о новом анонимном звонке о минировании ведомства, связав его с проведением заседания наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", рассматривающего смену руководства генерирующей компании.

"Сегодня в Фонде госимущества открыли заседание наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго". В повестке дня – смена директора во исполнение предыдущего решения правительства. И вот неожиданно поступил анонимный звонок о минировании здания Фонда госимущества", – написал он на своей странице в Fаcebook в четверг.

Сенниченко 5 марта уже заявлял об анонимном звонке о минировании здания ведомства, из-за которого пришлось эвакуировать его сотрудников. На эту дату также было созвано заседание набсовета "Центрэнерго" по вопросу назначения исполняющим обязанности генерального директора ПАО экс-гендиректора компании "Технова" (Черниговская ТЭЦ) Александра Корчинского.

Глава ГФИ исключил простое совпадение этих двух событий.

Как сообщалось, 4 марта было опубликовано распоряжение Кабмина №205 от 26 февраля 2020 года, которым правительство согласилось с предложением ФГИ о назначении Корчинского.

В то же время окружной административный суд Киева 28 февраля запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на смену членов дирекции ПАО "Центрэнерго", в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко, и вносить соответствующие изменения в госреестр.

Истцом выступил один из двух членов набсовета "Центрэнерго", которые были назначены 6 ноября прошлого года акционером компании Ярославом Громко. Согласно данным компании, речь идет либо о Михаиле Горбане, либо о Михаиле Столетнем – оба на тот момент работали в национализированном ПриватБанке юрисконсультами.

Член набсовета в своем иске указал, что полномочия менять гендиректора "Центрэнерго" и дирекцию (по представлению гендиректора) согласно уставу принадлежат исключительно набсовету, и суд согласился с его доводами.

По словам Сенниченко, действия ФГИ по назначению Корчинского не нарушают введенный ранее судом в качестве обеспечительной меры запрет. При этом он уточнил, что судебное определение запрещает вносить изменения в госреестр, однако ФГИ и ранее сталкивался с подобными случаями, поэтому будет добиваться реализации государством своих прав мажоритарного акционера.