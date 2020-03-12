Экономика

12:13 12.03.2020

НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

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НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

 Национальный банк Украины (НБУ) заявил о готовности принять дополнительные меры для борьбы с распространением коронавируса, в том числе обеззараживать гривневые банкноты.

"Национальный банк готов обеспечить поддержку ликвидности банковской системы. Сейчас банковская система имеет исторически высокие уровни ликвидности. Однако при необходимости банки в любой момент могут получить поддержку благодаря постоянным инструментам рефинансирования", – говорится в сообщении НБУ в четверг.

Регулятор отметил, что на время карантина банковская система будет работать в обычном режиме. "Банки сегодня достаточно устойчивы, высоколиквидны и капитализированы, они продолжают бесперебойно обслуживать клиентов" – заявил Нацбанк.

В то же время в НБУ советуют пользоваться услугами онлайн-банкинга и реже посещать общественные места, в том числе отделения банков.

Нацбанк напоминает, что Украина имеет достаточный запас прочности для сглаживания валютных колебаний: международные резервы Украины превышают $26 млрд.

Ранее сообщалось, что во вторник-среду НБУ продал на межбанковском валютном рынке около $620 млн, отреагировав на высокий спрос на валюту. За эти два дня курс гривни на межбанке опустился до 25,725 грн/$1 с 24,995 грн/$. В четверг на валютном аукционе объемом до $200 млн спрос на валюту составил $86,4 млн, и Нацбанк продал еще $75,9 млн по курсам от 25,8 грн/$1 до 25,84 грн/$1.

В целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,31 млрд, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн, свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Теги: #коронавирус #нацбанк #банкноты
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