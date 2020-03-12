Работодатели должны вводить профилактические меры, даже если случаи коронавируса не зарегистрированы в городе - Гоструда

Государственная служба Украины по вопросам труда (Гоструда) заявляет, что работодатели должны проводить профилактические меры, даже если случаи заболевания новым коронавирусом Covid-19 не зарегистрированы в городе, где они осуществляют свою хозяйственную деятельность.

"Своевременно введенные профилактические меры могут сократить потерянные рабочие дни по болезни и остановить или замедлить распространение Covid-19, если он попадает на одно из ваших рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы Гоструда.

Согласно обнародованным рекомендациям, работодателям необходимо убедиться, что рабочие места сотрудников содержатся в чистоте, а поверхности нужно регулярно протирать дезинфицирующим средством. Также нужно способствовать регулярному и тщательному мытью рук работниками, подрядчиками и заказчиками (потребителями).

"Разместите диспенсеры с дезинфицирующими средствами во всех видных местах (у рабочих мест). Позаботьтесь, чтобы эти диспенсеры были размещены на видных местах вокруг рабочих мест и регулярно заправлялись. Разместите постеры (плакаты) на видных местах, рекламирующих мытья рук, об этом можно спросить в местном органе здравоохранения", - говорится в рекомендациях.

Кроме того, необходимо способствовать наличию чистого воздуха на рабочем месте.

"Убедитесь, что маски для лица, другие тканевые средства индивидуальной защиты доступны на рабочих местах, где есть скопление людей с насморком (кашлем) на работе. Для утилизации одноразовых масок (фильтров для масок) должны быть предусмотрены специальные урны для их утилизации", - сообщают в ведомстве.

Среди прочего, работодатель должен советовать сотрудникам и подрядчикам перед поездками в командировки получить общенациональные (общегосударственные) рекомендации по противодействию распространению Covid-19.

В Гоструда также напоминают, что Covid-19 может начать распространяться в коллективах при наличии лиц с температурой 37,3 ºC. "Лицам с такой температурой необходимо оставаться дома (или работать дома). Лицам с температурой выше 37,3ºC прием жаропонижающих лекарств - таких, как парацетамол/ацетаминофен, ибупрофен или аспирин, может только замаскировать заболевания (инфицирования)", - подчеркивают в ведомстве.

Что касается рабочих поездок, то в ведомстве просят перед командировками убедиться, что организация и сотрудники организации имеют актуальную информацию о районах, где распространяется Covid-19, и на основе актуальной информации предприятие должно осуществить оценку преимуществ и рисков, связанных с будущими командировками сотрудников.

"Избегайте направления в командировку работников, которые могут подвергаться большему высокому риску инфицирования и развития осложнений (например, лиц пожилого возраста сотрудники, имеющие такие заболевания, как сахарный диабет, заболевания сердца и легких) в районы, где Covid-19 распространяется", - отметили в Гоструда.

Кроме того, в ведомстве просят рассмотреть вопрос о выдаче работникам, которые собираются путешествовать, небольших бутылок (до 100 мл) дезинфицирующих средств для рук на основе спирта.