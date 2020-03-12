Падение цен на нефть усилилось до 5%, Brent торгуется на уровне $33,91 за баррель

Цены на нефть усилили падение более чем до 5% на торгах в четверг на растущих опасениях падения спроса в связи с радикальными мерами, принимаемыми по всему миру для сдерживания распространения коронавируса.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:35 составляет $33,91 за баррель, что на $1,88 (5,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы упали в цене на $1,43 (3,84%), до $35,79 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,68 (5,09%) - до $31,3 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $32,98 за баррель, опустившись на $1,38 (4,02%) по сравнению с предыдущей сессией.

Как сообщалось, в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с COVID-19. Вслед за этим президент США Дональд Трамп принял решение запретить поездки из Европы в Штаты с 13 марта на ближайшие 30 дней. Ограничения также будут касаться грузоперевозок, сообщил американский президент в обращении к гражданам.

Власти Италии с 10 марта ввели общенациональный карантин из-за коронавируса. Индия в четверг сообщила о приостановке выдачи большинства виз с целью остановки распространения коронавируса.

"Сейчас мы наблюдаем, как весь мир идет к изоляции", - отметил основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

"Спрос на нефть, вероятно, рухнет, и все предыдущие прогнозы относительно потребления нефти теперь можно забыть", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

При том, что спрос падает, нефтедобывающие страны заявляют о наращивании добычи.

Нефть дешевеет, "поскольку опасения избыточного предложения на мировом рынке никуда не денутся, пока Саудовская Аравия, Россия и Объединенные Арабские Эмираты будут вести борьбу за долю рынка", сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила в среду, что увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) с 12 млн б/с. Тем временем, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC), госкомпания ОАЭ, заявила, что в апреле увеличит добычу на 1 млн б/с, до 4 млн б/с.

Данные министерства энергетики США, обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в стране выросли седьмую неделю подряд, - на 7,7 млн баррелей.